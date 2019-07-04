少子化衝擊下，私校教師的痛苦達到最高點！多個教團今天上午召開記者會，指最近不斷接到私校老師投訴，學校以財務狀況不佳、招生不足，對許多老師不續聘或解聘；甚至有學生數非常多的私校，逼教師狂招生，未達標者，不是被扣錢就是要滾蛋。

全國教師工會總聯合會召開「大量教師飯碗不保，教育部應嚴肅面對」記者會，理事長張旭政說，從6月起，陸續接到多位私校教師投訴，他們被學校通知下學期不續聘，不解「為什麼是我」。到目前為止，至少有5校33位老師出現這種狀況，並且有快速攀升的現象。

雲林縣教育產業工會理事長謝中憲說，雲林縣私立大成商工在去年違法違法解聘或不續聘9位教師，後來他們提行政救濟，教育部認定學校違法，但學校仍不改善，擺出「等你來告我」的姿態，老師權益被罔顧。

同樣在雲林縣的永年高中，學校因為財務缺口片面不續聘15位教師，其中11位在無選擇自由下被迫與學校簽訂不明協議後離職，4位則可能須走上救濟的漫漫長路。

全教總又說，花蓮縣某天主教學校主張教師授課時數未達基本鐘點數，認定4位教師為超額教師，最終可能走上解聘或不續聘一途；桃市龜山某私校，則是認為教師沒有遵守學校私訂的內部規則，口頭告知許多老師可能不續聘；台中市私校甚至只口頭告知將不會續聘，但是原因不明。

台灣私立學校教育產業工會今天也召開「制止私校招生亂象」記者會，直接點名學生數排全國高中職第二名的桃園啟英高中，明明有7000多個學生，卻瘋狂逼老師招生，老師都快崩潰了。

台灣私立學校教育產業工會理事長陳秋瑩說，啟英高中逼教職員招生，「教師在招生績效高壓下超時工作，身心俱疲」、「教師被迫投入許多時間在服務吸引校外未來的學生」、「超時工作不但沒有加班費，補休也看得到休不到」，勞動條件非常惡劣。

對於私校無故不續聘老師及逼教職員招生的現象，教育部預計今天下午回應。

(中時 )