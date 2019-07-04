前新北市長朱立倫（右三）、立委江啟臣（右二）、台中市議員冉齡軒（右一），一同推薦東勢高接梨。（王文吉翻攝）

前新北市長朱立倫衝刺國民黨總統初選，4日南下台中東勢參訪梨之鄉休閒農業區，針對民調前最後一場政見會，朱立倫打槍郭的「0到6國家養」，至於韓提出「經濟南北平衡」，朱立倫完全贊成。而朱立倫在受訪前，針對林姓鐵路警察殉職，表達沉重哀痛，他也疾呼蔡政府，「好好思考如何遏止這種潛在危險的事件」。

媒體詢問郭陣營為贏得初選，放出「郭朱配、郭王配」消息，對此，朱立倫表示，下個禮拜就要民調，希望獲得大家的肯定與支持，「穩穩的贏就是國民黨穩穩的贏，台灣一定要贏」。無論最後結果如何，全黨一定要團結，現在談合縱連橫，或放話、謠言，沒有任何意義。

至於昨日政見會，朱酸「0到6歲國家養是社會主義」，對此，朱立倫解釋，大家會認為這麼好的大支票，應該趕快贊成或加碼，但他覺得台灣真的沒有資格、也沒有能力，也不應該走向社會主義的國家，「我們跟北歐不一樣，0到6歲國家養，這公不公平？我們付不付得起？」

朱立倫說，他提出來的是比較公平、合理的做法，就是「有錢人、高所得自己養，中所得政府幫忙一些，低所得再由國家養」，這才是比較符合公平正義。朱立倫說，當然郭董很豪氣，他提出來這個政見，很多人可能歡迎，但是回歸一句話，「所有的錢是屬於國家的，我們要好好的花，不能花掉下一代的錢。」

至於財源從何而來，朱立倫說，他國家服務20年，也很清楚「課富人稅只能徵80到150億元」，如果要用動用到國家基金去賺錢，例如退撫、勞退、勞保等六大基金，這些錢都是專款專用，除非郭董想到其他，有機會再跟他探討一下。

媒體問到韓國瑜提出的「南北平衡」經濟政策，朱立倫表示，「我完全贊成，朱立倫如果擔任總統，一定全力支持」，包括南北建設的平衡、南部國際機場、財劃法、統籌分配稅等等問題，一定全力支持。

朱立倫簡短回應媒體提問，隨即拿起新興梨、火龍果等，替果農行銷，接著跳上發財車，在立委江啟臣陪同下，前往戴振勳果農梨園體驗採果。「台灣更好、立倫行腳」行程中午安排豐原慈濟宮參拜，下午參訪巨大機械及大甲鎮瀾宮。

(中時 )