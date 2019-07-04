新黨總統參選人楊世光2日在參選記者會中以「我是男人，我是統派」向蔡英文喊話，蔡英文當晚在其臉書上回應。對此楊世光表示，他所說的不是性別問題，而是邏輯問題。

楊世光3日晚間在「楊世光在金錢爆」YouTube頻道直播表示，他就是針對蔡英文，曾幾何時，中華民國的領導人不再說「是」，滿口是「不」。陳水扁說了四不，馬英九強調新三不，蔡英文加碼成了「新四不」。楊世光說：「我是男人，我是統派。蔡英文的邏輯是『不』，但作為政治人物，我要知道你是什麼？你要什麼？有本事，請正面回答，不要拿性別議題操作，請承認你的政治立場。臺灣的選民要的是『是』，而不是『不』」。

楊世光引述論語：「名不正言不順，言不順則事不成」。從李登輝到馬英九，政治人物講話都遮遮掩掩的，以負面方式陳述可以用正面說明的態度與事件。為何不開大門走大路呢？是心裡有鬼吧！

楊世光接著讚揚在自由時報發表「我是獨派，我是女人」評論的吳馨恩，因為他敢承認自己的政治立場，也敢承認自己的性別。

針對蔡英文在臉書上對照顧下一代的回應，楊世光直接回擊：「下一代不是議題，是責任」。他表示，蔡英文以及藍軍參選人的政策都把年輕人當豬，認為我餵了飼料，讓公豬與母豬交配了，就應該為我生小豬；這是對臺灣的年輕人極大的不尊重。「因為你發放了尿布、奶粉，他們就應該生養下一代？他們不生不養，真的是因為奶粉錢的問題嗎？」臺灣年輕人最大的問題是：對於未來沒有安全感、對於現在沒有踏實感，所以不敢擔起生養小孩的責任感。

解決下一代問題的第一步，就是解決房價太高的問題。楊世光說，枱面上的政治人物都不敢講房子的問題。因此他提出的政見就是－先還3年的學貸，再還30年的房貸。

話鋒一轉，楊世光提到蔡英文臉書上提及關心下一代等育兒與長照政策的財源問題。他指出，蔡英文只知道吃臺灣過去40多年來的老本，卻沒有實際提出開源的政策。目前全臺灣最強的企業就是臺積電，整個臺灣產業競爭力都架構在以臺積電為核心的科技供應鏈體系。臺積電怎麼來的？是80年代蔣經國政權培育留下來的。蔡英文的回應凸顯自己是一位坐吃山空的總統，只會揮灑國庫資源，沒有開創臺灣源頭活水的能力。臺灣以前的競爭力堪跟日本比擬，接著跟中國比，現在淪為跟越南比，他很擔心自己跟臺灣的下一代在蔡英文的敗家子政策下，最後只跟著郭董去做代工。

(中時 )