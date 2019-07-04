送勇警回家 鐵警同仁列隊哭紅眼 11:302019/07/04 中時電子報 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鐵警李承翰犧牲殉職，同仁含淚列隊送行。（吳家詮翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 英勇犧牲李承翰遺體送出醫院，同仁列隊行禮。（吳家詮翻攝） 「李承翰，任務結束，休息了」，載送犧牲年輕生命護衛旅客的鐵路英勇警察李承翰大體的救護車緩緩駛出基督教醫院，鐵路警察同仁列隊在兩側行禮送他回家，想起昨天還一起服勤，如今冰冷身體躺在車上，幾個大男生已經個個淚流滿面。 今年25歲的李姓警員是嘉義人，警專畢業，他的同事說，承翰執勤認真負責，多次協助旅客巡迴遺失物，工作態度屢受表揚肯定。 院方指出，李姓員警至今天清晨4時才完成手術，送加護病房，但仍未脫離險境，院方於今天上午8時27分宣告急救無效。 (中時電子報) #勇警 #鐵路 #警察 #旅客 #李承翰 #同仁 也許您會感興趣 推薦閱讀 群創榮膺亞洲最佳企業雇主獎 11:002019/07/01 財經 便利旅客服務 高鐵整合客服專線 13:102019/07/01 財經 富邦金榮獲HR Asia「亞洲最佳雇主獎」力成為幸福家庭的守護者 15:152019/07/01 財經 排解補票糾紛遭刺 鐵路勇警上午傷重不治 08:452019/07/04 社會 獨子勇警獲獎多次 負傷警抓嫌到最後一刻 10:382019/07/04 社會 員警李承翰重傷不治 內政部將爭取最高撫卹 10:392019/07/04 政治 林佳龍臉書變黑白 悼警文引眾怒 10:512019/07/04 生活 警員遭刺死 交長：爭取最高撫卹 11:172019/07/04 生活 警署長南下慰問勇警家屬 研議入祀忠烈祠 11:242019/07/04 社會 僅靠木棍防身 台鐵研議防範措施 11:232019/07/04 生活 社會熱門新聞 尪殺鐵路警 妻下跪痛哭：對不起警察與家人 - 社會 - 中時 刺死警兇嫌身分曝光 冷氣工尖刀不離身 - 社會 排解補票糾紛遭刺 鐵路勇警上午傷重不治 - 社會 鐵警輸血1萬8000cc殉職 嫌激動喊：有計畫的 - 社會 - 中時 躲在涵洞愛愛 工人偕少年輪流嘿咻少女 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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