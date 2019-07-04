英勇犧牲李承翰遺體送出醫院，同仁列隊行禮。（吳家詮翻攝）

「李承翰，任務結束，休息了」，載送犧牲年輕生命護衛旅客的鐵路英勇警察李承翰大體的救護車緩緩駛出基督教醫院，鐵路警察同仁列隊在兩側行禮送他回家，想起昨天還一起服勤，如今冰冷身體躺在車上，幾個大男生已經個個淚流滿面。

今年25歲的李姓警員是嘉義人，警專畢業，他的同事說，承翰執勤認真負責，多次協助旅客巡迴遺失物，工作態度屢受表揚肯定。

院方指出，李姓員警至今天清晨4時才完成手術，送加護病房，但仍未脫離險境，院方於今天上午8時27分宣告急救無效。

(中時電子報)