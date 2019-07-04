美國總統川普與大陸國家主席習近平在上周G20峰會場邊會議上達成重啟貿易談判共識，白宮貿易顧問柯德洛（Larry Kudlow）3日證實雙方將於下周先進行電話協商，不過美國貿易商考量到貿易戰長期不確定性，已漸漸將供應廠商轉移至其他亞洲國家，美國有線電視新聞網（CNN）指出，台灣、韓國、越南、孟加拉將是貿易戰4大贏家。

川普藉由對中國大陸打出關稅牌，希望迫使全球製造商將工廠遷至美國，或者吸引美國貿易商改和本土製造商合作、供應產品，不過事與願違，CNN 3日報導，美國人確實少買了陸製商品，但相較於依靠美國廠商，貿易商轉而向其他亞洲國家合作。

美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）3日公布的一項數據就顯示，相較於去年同期，今年前5個月，美國自大陸進口商品減少了12%，但是自越南、台灣、孟加拉、南韓等四國進口商品卻明顯成長，依序為36%、23%、14%及12%。

文章指出，台灣、南韓主要專注提供半導體等高科技產品，越南、孟加拉的優勢則在於工資相對有競爭性，特別吸引貿易商和當地工廠合作生產運動服裝與鞋子。

關稅戰讓美國進口商倍感壓力，大陸製造的棒球帽、行李箱、自行車、手提包等消費品都比從前貴，用來製造洗碗機、洗衣機、烘乾機、飲水過濾器等部分零組件成本也提高。

報導說，儘管中美貿易戰自上周習川會後暫時休兵、重啟談判，美國企業今年5月就被「嚇壞了」，當時川普在推特控訴北京在協議上退縮，並且額外提高2,000億美元大陸商品關稅。

不過文章也分析大陸製商品仍有其優勢，因為要在其他地區找到能和陸製商品品質相當卻又更便宜的地方，其實不容易，整個過程可能需要數月、甚至數年，因此部分進口商可能寧願自己吃下關稅提升帶來的成本，打賭川普很快就會撤銷關稅制裁，也有廠商可能選擇將成本轉嫁給消費者來解決問題。

一間位在密蘇里州（Missouri）的美國棒球帽貿易商就表示，因為關稅問題，他們正在嘗試和一間孟加拉的工廠合作，不過他們只願意先釋出訂單中的20%，因為想要先試試品質如何。這家公司原先都和大陸工廠合作。

(中時電子報)