花蓮縣政府獲經濟部、科技公司等挹注逾3千萬經費，在全花蓮建置80處智慧健康照護據點，分布觀光飯店、診所、社區、衛生所等，今在縣府舉行啟用記者會。（張祈攝）

花蓮縣政府獲經濟部、科技公司等挹注逾3千萬經費，在全花蓮建置80處智慧健康照護據點，分布觀光飯店、診所、社區、衛生所等，從體驗至檢測、追蹤等分級據點，預計今年底補齊硬體設備，衛生局長朱家祥指出，為吸引長者踴躍檢測，推出「紅利點數」，累積健康也能兌換好禮。

據戶政人口統計，截止至5月底，花蓮縣65歲以上人口有5萬3千餘人，占總人口數15％，長者照護服務需求量高，花蓮縣府獲經濟部工業局、浩鑫公司、中華電信數據分公司、真茂科技等，去年起推出為期2年的「社區基層衛生所及長照健康照護智慧化計畫」。

衛生局技正偕淑惠指出，合作計畫包括從現有244處社區照護站升級建置57處長照服務點、3處衛生所升級社區長照分站及10家健康體驗據點，協助民眾建置「個人健康帳戶」，衛生局指出，除全鄉鎮衛生所增設智慧診間外，其餘長照服務點、健康體驗據點等，皆設有1個智慧量測寶貝機設備及4種智慧運動設備。

民眾只要帶著身分證或健保卡，就能隨插隨用，即時上傳檢測資料，縣長徐榛蔚指出，慧量測寶貝機可累積量測紅利積點，量測1次就可獲得3點，累積至50點就可兌換好禮，500點就可兌換成150元花蓮好Q點數，在合作店家可享消費折抵現金優惠，歡迎民眾積極累積紅利，詳細服務據點可至衛生局網站查詢。

(中時 )