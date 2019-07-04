殉職李員的父母十分悲戚。（廖素慧攝）

鐵路警察局嘉義派出所有網友送花致哀。（廖素慧攝）

嘉義基督教醫院許國忠醫師說明李員搶救過程。（廖素慧攝）

殉職鐵路警員李承翰被鄭姓凶嫌持尖刀刺死，送醫急救前已無心跳，醫院急救恢復微弱心跳，搶救11小時輸血逾1萬8000cc的血，但傷口長達10多公分、下腔靜脈大量出血、肝臟破裂，仍回天乏術。

鐵路警察局高雄分局分局長陳順和及鐵路警察局長江振義說，李員接獲台鐵通報有補票糾紛，上車協助排解，卻遭鄭嫌從隨身腰包拿出尖刀，刺向腹部，傷重不治，李員警專畢業成績優秀分發回嘉義執勤，工作認真負責，發生此不幸十分不捨。

鄭嫌4日上午依殺人罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，鄭嫌對媒體詢問，大聲咆哮，卻聽不清楚講些什麼，但疑似說到「不是一個票務的問題，是有計畫的」等話，情緒十分激動。

李員的父母在醫院守候一晚，等到噩耗，傷痛欲絕，無法相信愛子竟因執勤遇害，親友也悲戚不已，鐵路警察局嘉義派出所氣氣低迷沉重。

有徐姓、潘姓網友送花到警所哀悼李員英年早逝，他們說，李警員年紀輕輕殉職，令人惋惜哀痛，這是每一位警察都可能遇到的危險，送花致哀，也為警察加油打氣。

(中時 )