台大校長管中閔違法兼職遭彈劾案，公務員懲戒委員會日前公開審理，再掀風波。國民黨團今早召開「追殺管中閔，蔡政府人神共憤」記者會，痛批蔡政府憑什麼因為選出一位不願接受的校長，就不斷追殺、陰魂不散，「這樣的行為，適可而止吧！」如果再繼續如此，2020要用選票讓民進黨徹底下架。

「民進黨政府病了，且病得非常嚴重！」國民黨團副書記長柯志恩指出，只因台大選出的校長不是獨派、民進黨政府要的，就一路追殺，英派監委還東找西找，挖出過去20幾年管中閔的歷史；若管20幾年來寫的每樣東西都被當成違法兼職，「蔡政府要不要清點一下目前的政務官，有沒有人一邊寫社論，一邊當官？總要有一套標準。」

她接著說，身為大學教授19年，自己也會定期幫一些雜誌寫文章，從沒被指責過這叫違法兼職，「為何今天堂堂一位台大校長，要受到這樣指責？」再者，寫社論以媒體組織來說，根本不算兼職，監察院調查筆錄也記載，國發會、行政院都認定週刊內容與職務無關，可見監委的彈劾完全是無視國發會、行政院證詞，完全是構陷。

藍委王育敏也說，看到管中閔被公審、羞辱，中間選民都非常氣憤，而民進黨執政以來追殺政敵毫不手軟，對付管中閔也是先追殺、後羞辱，「請問民進黨政府，你想羞辱一名台大校長到什麼時候？羞辱了台大校長並非只是羞辱本人，把台灣第一學府尊嚴及價值擺在哪裡？」

她直言，民進黨就是一個不顧法治、胡搞瞎搞的政黨，即使有司法院函示，仍執意要以違法兼職理由，想讓管中閔離開台大校長位置；但台灣已是法治國家，選民心中都有一把尺，如今民進黨不顧法治，硬要修理管中閔，大家看在眼裡，如此踐踏法治的作為也得不到台灣民眾的民心。

藍委林奕華指出，民進黨從去年1月開始卡管、拔管、想懲管，「一年半時間，我們要大聲說『我們受夠了！』」，對於一個最高學府台大校長，這樣無所不用其極，用立法權、行政權、監察權、司法權，各種方式鬥爭一個大學校長，「我們真的受夠了，歹戲拖棚到現在還無法落幕」。

她進一步說，公務員是否兼職的認定，按照公務員服務法是由銓敘部主管，「請問監察院是否越俎代庖？」公懲會公開審理也是為鬥爭管中閔；且非常恐怖的是，還調出管20年來的稅籍資料，一筆一筆查來源，「現在是活在綠色恐怖中嗎？」民進黨執政能這樣對台大校長做政治迫害？呼籲執政黨適可而止，要讓歹戲落幕唯有換黨執政，還給學校自由空間、學術民主空間。

(中時 )