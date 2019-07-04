互別苗頭？高雄廈門也搞雙城論壇 11:392019/07/04 旺報 葉文義 、上海 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市政府兩岸小組成員之一的廈門台協會長吳家瑩4日出席2019台北上海城市論壇時表示，此行是為了促成福建廈門與高雄之間的雙城論壇，特別來取經。吳家瑩此言，也讓高雄市長韓國瑜與台北市長柯文哲在兩岸交流上互別苗頭意味。 高雄市長韓國當選後，就針對是否循台北上海模式與大陸城市舉辦雙城或「三城」論壇，包括上海台協會長李政宏、深圳台商協會會長陳忠和、廣州台商協會會長王慶祥、廈門台商協會會長吳家瑩都是其兩岸小組成員。 (旺報 ) #會長 #論壇 #高雄 #廈門 #吳家 也許您會感興趣 推薦閱讀 雙城變區域交流 柯雄心藏不住 04:092019/07/04 焦點新聞 雙城創新合作未來 柯P抓住機會 04:092019/07/04 焦點新聞 雙城論壇登場 柯盼長久辦下去 04:092019/07/04 焦點新聞 陸官員來台被刁難 柯：這不太健康 04:092019/07/04 焦點新聞 柯批陸官員來台被百般刁難 04:102019/07/04 兩岸要聞 柯應喜相逢 盼長長久久交流 04:102019/07/04 兩岸要聞 陸作球 柯為兩岸話語權加分 04:102019/07/04 兩岸要聞 柯文哲參訪長三角 引人聯想 04:102019/07/04 地方新聞 7月4日三報頭條要聞 07:182019/07/04 生活 雙城論壇再提兩岸一家親 柯：兩岸和平解決任何問題 10:192019/07/04 政治 政治熱門新聞 李鴻源曝高雄下水道清淤 網嚇：挖出前朝驚人藏汙 - 政治 韓民調破三成五 三腳督遙遙領先 - 政治 高雄不淹了？網友拋售「用12年」游泳圈超酸 - 政治 高雄有淹水嗎？在地人曝真相網樂翻 - 政治 綠委郭正亮：民進黨千萬不要低估韓國瑜這個能力 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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