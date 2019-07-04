高雄市政府兩岸小組成員之一的廈門台協會長吳家瑩4日出席2019台北上海城市論壇時表示，此行是為了促成福建廈門與高雄之間的雙城論壇，特別來取經。吳家瑩此言，也讓高雄市長韓國瑜與台北市長柯文哲在兩岸交流上互別苗頭意味。

高雄市長韓國當選後，就針對是否循台北上海模式與大陸城市舉辦雙城或「三城」論壇，包括上海台協會長李政宏、深圳台商協會會長陳忠和、廣州台商協會會長王慶祥、廈門台商協會會長吳家瑩都是其兩岸小組成員。

(旺報 )