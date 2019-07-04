桃園市楊梅警分局草湳派出所警員程信智與張雲淑，3日晚間巡邏時接獲通報處理梅獅路與幼獅路一起車禍事故，到場發現因路上散落一整排砂石，導致2輛機車及2人受傷。因梅獅路及幼獅路口是交通要道，因此處理員警擔心，若有機車騎士行經彎道處，可能會再次發生滑倒的車禍事故。

兩名員警親自挽起袖子，跟附近居民借了掃把，把轉彎處的砂石掃到路旁，還給用路人安全及安乾淨的用路空間。

(中時 )