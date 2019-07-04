車禍砂石撒滿地 警夜掃護騎士 11:322019/07/04 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 砂石撒滿地，警夜掃砂石護騎士。(警方提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市楊梅警分局草湳派出所警員程信智與張雲淑，3日晚間巡邏時接獲通報處理梅獅路與幼獅路一起車禍事故，到場發現因路上散落一整排砂石，導致2輛機車及2人受傷。因梅獅路及幼獅路口是交通要道，因此處理員警擔心，若有機車騎士行經彎道處，可能會再次發生滑倒的車禍事故。 兩名員警親自挽起袖子，跟附近居民借了掃把，把轉彎處的砂石掃到路旁，還給用路人安全及安乾淨的用路空間。 (中時 ) #砂石 #車禍事故 #處理 #車禍 #員警 也許您會感興趣 推薦閱讀 酒駕「吹一下」惹議 警盼降取締數 20:502019/06/30 社會 樹倒車毀擋車流 員警揮汗移置 12:412019/07/01 社會 港警遭示威者擲不明液體 13名員警送院治療 12:172019/07/01 兩岸 港警：示威者丟不明液體物件 導致13名員警送醫 13:072019/07/01 兩岸 工程砂石車抄捷徑影響安全里長釀抗爭 17:262019/07/02 生活 北市警局一次公布2日4起失智老人迷路 揭政府長照措施漏洞 19:532019/07/02 社會 砂石車抄捷徑超危險 里長釀抗爭 04:102019/07/03 地方新聞 樹林警消合作成功挽救生命 侯友宜：未來員警都要學CPR 09:552019/07/03 社會 自強號補票起糾紛 員警遇刺重傷 04:102019/07/04 社會新聞 員警李承翰重傷不治 內政部將爭取最高撫卹 10:392019/07/04 政治 社會熱門新聞 尪殺鐵路警 妻下跪痛哭：對不起警察與家人 - 社會 - 中時 刺死警兇嫌身分曝光 冷氣工尖刀不離身 - 社會 排解補票糾紛遭刺 鐵路勇警上午傷重不治 - 社會 鐵警輸血1萬8000cc殉職 嫌激動喊：有計畫的 - 社會 - 中時 躲在涵洞愛愛 工人偕少年輪流嘿咻少女 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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