台北晶華酒店 VIK團隊為小朋友準備 專屬「夢幻甜點車.」。（圖／晶華酒店集團）

暑假，是屬於小朋友的！為向家庭親子客層示好，更為搶攻暑假餐飲與住房商機，晶華國際酒店集團宣布，整合集團資源並創業界先例於旗下晶華、晶英、以及Just Sleep捷絲旅各飯店建置「VIK Very Important Kids」小小貴賓服務團隊，同時推出各項禮遇寶貝們的貼心服務，讓每一位入住酒店的孩子，都可以享有如政商名流、影視巨星般地貴賓服務。

礁溪晶泉丰旅 帶領VIK搭乘時光機感受古早味。（圖／晶華酒店集團）

太魯閣晶英酒店針對兒童客層推出暑期限定兒童水上電影院。（圖／晶華酒店集團）

晶華國際酒店集團營運長顧嘉慧表示，晶華酒店去年和今年接連著款待了席琳狄翁以及瑪麗亞凱莉兩位巨星，他們入住時都有帶著孩子同行，台北的團隊們為了讓媽媽專心演出，準備了許多活動讓孩子們體驗，一連串的服務不但讓孩子們留下開心的回憶、更讓媽媽感動萬分。顧嘉彗表示，每一位孩子都是家長的寶貝、也都值得貴賓級的禮遇，所以晶華決定全面提升對小貴賓的服務，讓所有入住旗下飯店的孩子，都可以享受到更多貼心服務與細心呵護。

晶華各酒店的「VIK Very Important Kids」小小貴賓服務團隊，是由原貴賓服務或是客戶關係服務的同仁所組成，他們會按照時令與節慶為孩子安排不同的館內活動，也會為孩子準備入住的見面禮或是用餐禮遇。

台北晶華酒店為孩子打造的是「小小巨星名流風」，check-in時會致贈VIK手環、憑手環可於入住期間隨時進入栢麗廳外帶一球Häagen-Dazs冰淇淋，點心房主廚也特別於大廳準備了一台「夢幻甜品車」，裝有各式糖果以及糕點任VIK選用，暑假期間更有「華麗泳圈派對」、「K-pop舞蹈教室」、「上城女孩美甲課程」、以及製作鳳梨酥和珍珠奶茶的「私人名廚體驗營」豐富VIK們暑假生活。

主打「山中孩子王」的太魯閣晶英酒店則是準備了「古早味甜點車」於大廳快閃迎賓，每日特定時段都有溢著甜膩香氣的手作麥芽糖推車，等著VIK們大駕光臨，精彩的課程還有最有在地風格的「小小獵人體驗營」，讓小小貴賓體驗部落生活。平日下午也推出「手作甜點課程」，運用簡單的器皿與食材，讓VIK體驗親手製作甜點的樂趣。

台南晶英酒店走的是「古都小文青」路線，VIK服務團隊由最受歡迎的金寶機器人領軍，它除了會不期的出現在大廳迎賓之外，購買特定的住房專案時，金寶還會親送禮物到房間。暑假期間更加碼推出「一日小廚師」活動，教導VIK們製作小豬包和漸層飲料並彩繪山豬巧克力；四樓池畔戶外平台則規劃了「晶夏小夜市」，擺設柑仔店、沙畫、水中撈月、彈珠檯、沙包投擲以及射橡皮筋手槍等復古童趣攤位，讓小小貴賓帶走滿滿的歡樂回憶。

位於礁溪的晶泉丰旅以及捷絲旅要VIK坐上時光機、回到阿嬤時代感受濃濃的「古早味」，VIK入住時的歡迎禮籃中有造型氣球、畫畫組、溜溜球、色紙、卡通款卡套與貼紙…等可以選擇，下午茶時段則備有「巷口雜貨店的零食吧」讓孩子們大快朵頤，包括王子麵、 大乖乖、卡哩卡哩、飛機餅、真魷味與黃金糖…等，充滿情感與溫度的懷舊滋味。

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