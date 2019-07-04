高雄觀光日7／6登場，祭出超殺食衣住行等優惠，號召15萬人到高雄觀光。（柯宗緯攝）

高市觀光局長潘恒旭（左）及高市觀光協會理事長劉坤福號召全台民眾7／6到高雄觀光。（柯宗緯攝）

「國旗女孩」推出國旗優惠三溫暖，免費送國旗貼紙、國旗紋身貼紙、紀念胸章。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜號召全台韓粉7月6日到高雄旅遊動員令，高市觀光局展開雙臂歡迎全台民眾來觀光，攜手百家業者在6、7日兩天推出快閃優惠，只要持國旗相關元素或心中認同國旗，皆可享有「多則打對折、小折打9折」優惠，目前多家飯店近乎滿房，預估吸引15萬人次。特別的是，韓粉將有機會捕捉「野生市長」，至於會在哪邊出沒，市府先賣個關子。

不過，網路上傳出有反韓的店家，醞釀在「高雄觀光日」活動期間「罷市」。對此，觀光局長潘恒旭呼籲，做生意不分藍綠，不要跟自己過不去，店家開門做生意是要迎接四面八方的客人，不要為了要罷免誰，或者是為了要抵制誰不去做生意，若知道哪些店家，願意親自登門拜訪溝通。

潘恒旭表示，歡迎全台灣的朋友一起來高雄觀光、吃光、喝光、買光、花光，這次整合50到100家飯店、食衣住行育樂各方面的業者，提出折扣優惠，多打對折、小折打九折，所以來高雄觀光現在正是時候，

值得一提的是，7月6日推出「市府網紅快閃活動」，規畫高雄20個景點，市府局處首長將踩點快閃20至30分，歡迎民眾捕捉，包括西子灣、愛河、六合夜市。

潘恒旭本人也將在一大早5時30分陪民眾在林園「市境之南」樹陪民眾看第一道曙光，他自嘲「無魚蝦也好」，歡迎大家來捕捉，自己可能會穿「高雄熊」T-Shirt亮相。

副市長李四川下午2時會去高市文化中心、副市長葉匡時中午會去愛河、下午兩時在台鋁，晚上在衛武營。副市長洪東煒下午會在崗山之眼。農業局長吳芳銘在棧貳庫、英國領事館，民政局長曹桓榮會到新崛江商圈。

至於民眾最關心的「野生市長」，會在哪裡出沒呢？潘恒旭透露，怕直接公布市長在哪，會聚集太多人潮，會用巧妙方式暗示，並將相關線索公布在高雄旅遊網上，市長可能會在傍晚之後出沒在高雄好幾次景點。而有韓粉也敲碗希望能捕捉野生「佳芬姊」，潘則說，她現在感冒身體抱恙，要再視狀況而定。

在韓宣布「高雄觀光日」後，短短幾天不少在地店家不分藍綠，齊心挺市府拚觀光。像是「國旗女孩」有推國旗優惠三溫暖，免費送國旗貼紙、國旗紋身貼紙、紀念胸章等。

多家飯店業者推出住房優惠與升級加碼活動，包括高雄的星級旅館與十大摩鐵在內，如御宿商旅站前館、翰品酒店、國賓飯店、圓山飯店、單人房、樂逸旅居等等。

高雄觀光日除有好康優惠外，參加住宿方案，還可抽驚喜大獎。除免費住宿券之外，還有萬元購物金、崗山之眼與壽山動物園終身免門票。潘恒旭及觀光局副局長葉欣雅也自掏腰包，加碼兩個萬元購物金，盼刺激買氣。

7月觀光局活動眾多，本周即將登場的是旗津黑沙玩藝節，上班族馬克也推出美食護照；而Snoopy也推出城市探險活動；同時崗山之眼、動物園暑假期間推出夜間開放，而在蓮潭則有難得的纜繩滑水等水上活動，可以說好玩不斷。緊接著8月上旬還有愛河水漾嘉年華。民眾更可以購買輕軌周遊二日好玩卡、2019「高鐵＋高雄好玩卡」，獲得更多優惠。高雄市觀光局推出的「高雄觀光日」限時快閃優惠可以隨時至高雄旅遊網查詢。

20個快閃點有：林園市境之南樹、中央公園Jcafé、佛陀紀念館、崗山之眼、旗津黑沙玩藝節現場、蓮池潭龍虎塔、西子灣觀景平台、棧貳庫、英國領事館、鳳儀書院、美麗島捷運站、六合夜市、文化中心、旗山老街、新崛江商圈、MLD 台鋁生活商場、衛武營、壽山動物園、愛河、鹽埕商圈。

(中時 )