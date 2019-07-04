新黨總統擬參選人楊世光繼連續兩天指「蔡英文妳是不是女性，妳沒下一代懂什麼下一代」等性別爭議言論；民進黨婦女部表示強烈譴責，並對於楊先生對自身歧視言論的不思反省感到相當遺憾。

婦女部表示，一個擬參選總統的候選人對於蔡英文總統的女性身份及婚育情況做出人身攻擊，這確確實實就是性別歧視！毫無疑問就是性別議題！而楊先生竟認為這無關性別議題，一個沒有性別意識、對於性別歧視言論不知反省的總統參選人，能夠帶給台灣人民以及孩子一個友善的環境嗎？

婦女部強調，一國元首要做的是照顧每一位人民、每一位孩子，無論她／他是否有結婚、無論她／他是否有小孩，「我們要的是我們的這一代和下一代都生活在一個性別友善、沒有歧視以及民主自由的環境」，所有人包括我們的孩子才能夠在一個友善的環境中平安生活與長大。

楊世光日前表示，「我是統派，我是男人，誰是獨派，誰是女人」、「蔡英文沒有資格講下一代，因為蔡英文沒有下一代」等爭議言論，昨日於媒體受訪時再度回應：「我就是人身攻擊，但不是性別歧視」、「蔡英文妳是不是女性，妳沒下一代懂什麼下一代。」

(中時 )