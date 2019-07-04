36歲男子游洛興因缺錢遲繳房租，不滿65歲郭姓房東將套房轉租他人，一氣之下持30公分長的水果刀，刺死郭姓房東後騎車逃逸，還以「消業障」為由把凶刀藏匿在土城某宮廟，最後在永和中正橋外河堤落網；新北地院今依殺人罪，將游男判處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

檢警調查，游洛興原以每月9000元代價向郭姓房東承租永和區竹林路91巷某公寓地下室的套房，但因缺錢而向郭姓房東要求改為每天300元日繳租金。

去年9月15日游男沒有回到套房，郭姓房東上門收租不成，居然直接換掉門鎖並將套房改租其他房客，游洛興隔天下午返回租屋處發現門鎖遭換，和郭姓房東引發口角，游男表示衣物都在屋裡，要求房東收300元後開門讓他進房，卻遭郭姓房東拒絕，游男只得悻悻然離去。

游男越想越不甘心，跑到附近的連鎖生活百貨購買一把長約30公分的水果刀後折返租屋處，見到房東現身就一刀直接刺向他的心臟，郭姓房東負傷後逃出求救，但送醫後仍傷重不治，游男則在行凶後騎車逃逸並丟棄凶刀。

新北地院今依殺人罪又是累犯，將游男判處無期徒刑，褫奪公終身，可上訴。

(中時 )