◎雙城論壇揭幕 柯Ｐ重申兩岸一家親及５互相

台滬雙城論壇今天上午於金山假日酒店舉行，上海市長應勇、台北市長柯文哲一同出席主論壇開幕式，柯文哲於致詞表示，雙城論壇十年有成，為了觸近兩岸交流增加善意，他提出兩岸一家親及五個互相的理念，希望兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。

◎排解補票糾紛遭刺 鐵路勇警今傷重不治

自強號152車次3日晚間行駛至台鐵嘉義車站，鄭姓男子與票務員發生補票糾紛，鄭男情緒激動，在車廂內持刀刺傷獲報來處理的鐵路警察李承翰的腹部，李員重傷內臟外露，一度無心跳，經醫院急救恢復心跳，手術搶救至4日凌晨3點多，但上午8時27分許宣告不治，他年僅25歲，警專畢業後即返回嘉義市服務，家人及同事哀慟莫名。

◎日月潭環湖馬拉松 列入世界冠軍資格賽

2019日月潭環湖馬拉松賽，將於10月27日登場，目前已有5000多名跑者報名，包括33個國家及地區585名國際選手將來台參賽；這場賽事與世界馬拉松大滿貫主辦單位完成簽約，成為2021亞培萬達分齡世界冠軍資格賽。

◎雨彈襲擊再轟７天 中南部慎防劇烈天氣

受西南風逐漸增強影響，中央氣象局表示，今（4）日中南部仍有不定時的短暫陣雨或雷雨，台東也有局部短暫陣雨或雷雨，更針對南部5縣市發布大雨特報；氣象專家提醒，受暖濕西南風影響，到下週三西南部地區持續降雨，且不排除有「劇烈天氣」發生。

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(中時電子報)