受「五十肩」困擾，45歲陳姓家庭主婦今年初開始感覺右肩疼痛，過年時因大掃除導致症狀越趨嚴重，右手幾乎無法上舉，她形容「連梳頭髮、穿衣服都痛到流淚」、且夜晚痛到難以入睡，所幸接受「中西醫合療」後，症狀大幅改善，終於不再當「痛痛人」。

亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師吳俊昌指出，俗稱「五十肩」的「沾黏性肩關節炎」好發於40歲以上、糖尿病族群與女性，部分患者有肩部骨折、肩部內肌鍵損傷等病史，此類患者通常肩部多角度受限且伴隨疼痛感，導致生活品質惡化。

亞大醫院復健部主治醫師吳書毅表示，通常西醫以「復健及運動治療」搭配「增生療法注射」治療五十肩，增生療法注射只要是鬆解沾黏部位，平均2至4周注射依此、成人每次療程約3次。吳俊昌說，中醫則以傷科手法拉開沾黏的關節囊、之後經由增生療法修復關節囊，並配合針灸等方式修復。

吳俊昌說，陳姓婦人前後接受12次中醫針傷治療、1次增生療法，治療第二周後疼痛指數從6分降至3分，2個月後，原本右手只能平舉的她已恢復至右肩幾乎可觸及耳朵。建議患者平時在家可透過拉申復建等運動提升關節活動度。

(中時 )