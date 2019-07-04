土耳其F-35戰機

土耳其即將接收俄製S-400防空系統，由於華府不斷施壓，威脅要實施制裁，將該國踢出F-35製造專案外，並拒絕交付安卡拉採購的F-35戰機，如今據說它為了因應制裁，正為F-16戰機還有其他武器囤積零組件。

據「戰區」（The War Zone）網3日報導，兩名未具名的土耳其官員透露，安卡拉已有最壞的打算，為了因應美國可能的制裁禁運，而及早著手囤積相關零組件。目前土耳其約有245架分別為30，40與50批次的F-16C/D戰機，是全球使用這款戰機的大戶之一。

(中時電子報)