先下手！為S-400抗美制裁 土藏F-16零件 11:452019/07/04 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 土耳其空軍F-16戰機的資料照。（達志影像/Shutterstock） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 土耳其F-35戰機 土耳其即將接收俄製S-400防空系統，由於華府不斷施壓，威脅要實施制裁，將該國踢出F-35製造專案外，並拒絕交付安卡拉採購的F-35戰機，如今據說它為了因應制裁，正為F-16戰機還有其他武器囤積零組件。 據「戰區」（The War Zone）網3日報導，兩名未具名的土耳其官員透露，安卡拉已有最壞的打算，為了因應美國可能的制裁禁運，而及早著手囤積相關零組件。目前土耳其約有245架分別為30，40與50批次的F-16C/D戰機，是全球使用這款戰機的大戶之一。 (中時電子報) #F-16 #F-35 #S-400 #土耳其 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 再耍硬就丟包 美7月底將土踢出F35計畫 01:002019/06/09 軍事 誰怕誰！美拒賣F-35 土把殲-31當選項 12:362019/06/12 軍事 買紅旗9失信 土看上殲31 陸怕怕 16:172019/06/13 軍事 嗆老美！ 土自製5代隱形戰機亮相 16:392019/06/18 軍事 兩大因素催化 陸可能再買一波蘇35 15:232019/06/30 軍事 軍事熱門新聞 先下手！為S-400抗美制裁 土藏F-16零件 - 軍事 救救福特號！美修超航母向外求援 - 軍事 陸彈道導彈成航母殺手 關鍵在南海島礁上 - 軍事 印度光輝戰機油箱意外脫落 撞出大坑引發恐慌 - 軍事 雷神RAM公羊飛彈 軍艦的最佳門神 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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