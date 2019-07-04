驚世媳婦戚姓女子不滿97歲公公生活作息，在廁所內動手毆打，並丟冷凍雞肉、魚肉，還噴灑殺蟲劑，虐死年邁的公公，檢察官依傷害致死起訴。士林地院審結，經台北市立聯合醫院陽明院區精神鑑定，認定戚因精神障礙無法辨識行為違法，判決無罪，並且令入相當處所監護5年。

37歲戚女現仍在療養院住院治療，並未到庭聆判，僅家屬到庭，得知無罪後，戚母慟哭並感謝上天，激動表示女兒慢慢知道發生的事情，但仍情緒不好。

而慼女的先生，也是杭姓死者的養子，得知消息後，表示願意原諒太太行為，並說：「認識她超過8年，一直知道她的狀況」。

精神鑑定指出，戚曾在案發後拿刀想要攻擊母親，顯見精神狀況有問題，並有躁症、憂鬱症、幻聽、妄想等精神病症，罹患雙極型慢性情感型思覺失調症，案發當時，有無法理解及判斷現實事務，因病無法邏輯推理，合議庭因而認定戚女因病不能辨識行為違法，無法依據周遭而辨識其行為，依法判決無罪。

判決更指出，案發前戚女曾因病接受治療，但因缺乏病識感、服藥不規則終釀憾事，且有大量飲酒習慣， 醫師也有建議戚應強制住院接受精神治療，為了預防再度出現類似本件憾事，造成家人沈重負擔以及危害公共安全，有長期施以監護治療的必要。

(中時 )