彰化市陳稜路的一間酒吧，縱容少年深夜聚集打架滋事，被勒令停業5天。（吳敏菁翻攝）

彰化市陳稜路的一間酒吧，去年曾因縱容少年深夜聚集打架滋事，違反社會秩序維護法規定被罰鍰新臺幣1萬元，今年3月又縱容少年在其內聚集、鬥毆情事，再次違反相關規定且情節重大，彰化地方法院裁罰1萬2000元併處停止營業5日，經依法送達執行通知翌日起，自108年7月1日零時起至5日24時止，執行該場所停止營業。

彰化縣警察局彰化分局表示為有效防止青少年深夜在外逗留或聚集於不當場所，除依規定編排專案勤務針對轄內易聚集少年場所經常查察外，配合暑期青春專案，增加於深夜時段，以擴大臨檢方式，加強對各公共遊樂場所執行稽查。

警方表示，這次依違反社會秩序維護法，強勢執行某酒吧停止營業，宣示警察保護青少年嚴正執法之立場，呼籲各公共遊樂場業者確實遵守相關法律規範，積極協助勸導青少年勿深夜在外留連忘返，杜絕少年深夜聚集衍生治安或妨害社會秩序情事，鼓舞學子過個有意義的快樂暑假。

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(中時 )