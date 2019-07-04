台灣高鐵公司與9家五星級飯店，推出「搭商務，送五星」的商務車廂專案，只要即日起至9月底之間，兩人同行並購買周一至周四的商務車廂車票，就可免費入住五星級酒店，每房還送2份早餐。若從台北出發至高雄住宿水晶棧飯店，每人只需要4880元，該飯店每晚最低5600元，若以高鐵專案住宿，等於每人省下2800元。

高鐵推出「商務車廂專案」，希望讓商務旅客在公務出差時，仍能體驗精緻舒適的旅程。專案特別搭配搭乘高鐵商務車廂，座位空間加大，提供更寬敞舒適的乘坐感，減少旅程的疲憊；車上並提供免費點心、飲料及書報雜誌服務，每個座位還備有閱讀燈及電源插座，不管是想沉浸在書香世界或者是拿出筆電辦公、隨時替行動裝置充電都十分方便。

在入住飯店部分，高鐵精選全台深受中高階商務客喜愛的九家優質五星級飯店。例如臨近內科、南軟的台北美福大飯店，交通位置便利，還提供需要隱私的商務洽談或私人會客的商務中心；而高雄水京棧飯店更體恤路況不熟悉或不想花時間在接駁上的旅客，可安排由飯店人員在高鐵站親迎，並帶領旅客出站轉搭飯店接駁車直抵飯店門口，讓商務人士在無後顧之憂的同時也倍感尊榮。

高鐵表示，商務車廂專案已開放預訂，透過高鐵假期網站及高鐵特約旅行社販售，專案適用每周一至周四期間，出發日期即日起至9月30日止。盼商務人士不僅能體驗台灣高鐵優質的商務車廂服務，更能感受高鐵假期對國人差旅的友善。

(中時 )