堅持主張！ 柯文哲雙城論壇再提「兩岸一家親」

台北市長柯文哲、上海市長應勇今於雙城論壇開幕式致詞都提到兩岸一家親，柯文哲並提到會遵守既有的基礎，柯文哲受訪時被問到既有基礎是否指九二共識，柯文哲表示，文明國家簽協約還是算數，尊重過去互動歷史，有簽訂合約不能政黨輪替就變更，該論述表明還是會守法，並沒有涉及政治表態。

此次台滬雙城論壇再提兩岸一家親，是否為底線還是打安全牌怕綠營反彈？柯文哲說，兩岸一家親是態度表現，在沒有爭議的項目，像是出發前講得很清楚，目前經貿往來密切，台灣有200萬人在大陸生活，因此向陸方表明希望好好照顧在大陸的台灣人，「陸配我們也會好好照顧，基本態度善待你們的人民，我們也會善待你們的人民，是以台灣人民福祉為最大思考的原則」。

值得一提的是，高雄市長韓國瑜兩岸小組成員、廈門台商協會會長吳家瑩也出席台滬雙城論壇，吳家瑩表示，這次是來見習的，希望可以促成福建廈門與高雄間雙城論壇，吳認為，柯、韓各有優點，但韓提九二共識，柯則是主張兩岸一家親，他個人比較支持韓市長講的堅持九二共識，但柯、韓都是促進兩岸發展及堅持兩岸和平動態是一致，只是框架有所差異。

對於吳家瑩現身會場，柯文哲說，台商哪裡有錢就那裡去，所以跑來這問有沒有生意做，這很自然，比起兩岸論述認同，他應該更認同賺錢。

(中時 )