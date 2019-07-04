身材壯碩的馮姓女子，4年前與同居的劉姓男友發生爭 ，她趁對方在浴室洗澡，持廚房內陶瓷水果刀狂刺劉男26刀致死，犯後她辯稱遭對方毆打才正當防衛，最高法院維持歷審判決，認定馮女案發時沒有任何傷勢或被攻擊證據，將她判刑12年定讞。

判決指出，馮女與劉男是男女朋友，2015年農曆過年期間，劉男有意與馮女分手而拒接電話，她情緒因之漸不穩定，同年4月25日劉男向原居住的康復之家請假，並暫時住在馮女住處，2人因故發生爭執，馮女憤而持刀砍殺劉男26刀致死。

基隆地院依家暴殺人罪判馮女12年徒刑，她坦承殺人但辯稱被毆打才持刀傷害，屬正當防衛，但高院審酌鑑識報告，案發現場未見馮女有任何傷勢，或她所稱被劉男持以攻擊的馬克杯，不採信馮女的辯詞。

高院考量馮女素行尚可，她與劉男案發前愛恨糾葛複雜的情況，及犯後迄今未與家屬和解取得其諒解，將她判刑12年，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )