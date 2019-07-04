一度拾荒的「大哥」在輔導下，以行動咖啡腳踏車模式重返職場。（林良齊翻攝）

台灣已進入高齡社會，銀髮族群占台灣人口比率日漸提高，為了協助中高齡者再度重返職場，勞動力發展署辦理「世代合作提案競賽」。其中，曾獲獎的咖啡老爹工作坊負責人陸觀偉至今已協助多名中高齡者創業重返職場，其中還有一位年近65歲、拾荒近20年的街友，目前也穩定工作中，希望能夠協助更多中高齡者重返職場。

接觸咖啡超過10年的陸觀偉表示，原本只是想要讓更多人瞭解咖啡，因此以行動咖啡車推廣，但後來接觸到社會企業概念，也得知勞動力發展署辦理賽事，因而結合自身專業參加也獲得獎。但獲獎只是開始，許多人得知他在協助中高齡者以咖啡重返職場後，主動與他聯絡。

其中一位已在桃園市拾荒20多年的「大哥」，在報紙上看到新聞後，與他聯絡。陸觀偉說，大哥雖然拾荒多年，但拾荒收入不穩定、難以維生，甚至只能在街頭流浪、寄住在基金會，而拾荒時更要忍受他人的眼光，因此他想要改變，便找上他。

陸觀偉分析，許多中高齡者不願重返職場除了體力外，原因還包括自信心不足、認為自己可能失敗、在意他人眼光等，他建議，「不做不知道會怎麼回事」，做了才知道別人的想法、改變他人的想法，至今該名大哥已穩定就業2年多，更能自行負擔租屋費用、維持生活所需。

勞動力發展署署長黃秋桂表示，台灣目前已是高齡化社會、115年更可能進入超高齡化社會，未來勞動市場不只有青年，也需要中高齡朋友一起投入，繼續在職場上發光發熱，今年辦理的「世代合作提案競賽」，除了關注中高齡就業議題外，也希望邀請青年族群共同關心銀髮議題。

(中時 )