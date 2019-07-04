日前造成熱烈討論的連續劇「我們與惡的距離」，也引起社會關注像男配角應思聰一樣的失覺思調患者；台中榮總近年引進近紅外線腦功能儀以近紅外光偵測腦部表層皮質之血紅素濃度變化來評估腦部功能，用圖示方式讓思覺失調患者能了解其治療前後腦功能的變化，更具說服力。

一名28歲男性原本個性活潑開朗，5年前當兵時，出現幻覺與怪異被害妄想且變得非常敏感；會覺得腦袋裡有像是自己的聲音在跟自己說話、有勢力強大的靈要控制他；其他人會人肉搜索他，且大家都在注意他的言行舉止等症狀，但因為無明顯混亂行為而沒有就醫。

直到退伍後，因症狀嚴重無法工作，整天關在家中且出現食慾不佳、體重減輕與對事物失去興趣，什麼事都不想做而被家人帶至台中榮總精神科門診求診，並安排精神科症狀治療。

住院期間患者被診斷為思覺失調症並接受藥物治療，治療後，他的精神症狀改善並接受近紅外線腦功能儀檢測記錄當時腦功能活化情況，出院後也規則回院追蹤治療，現在生活坐息正常，也開始與過去的朋友見面，也嘗試外出找工作，最後能夠在工廠穩定當作業員而有固定的生活收入，而透過接受近紅外線腦功能儀檢測，他更明白使用抗精神藥物，並未讓他腦部功能變得更糟，相反的是還有慢慢在進步中。

台中榮總精神部醫師林偉豪指出，近紅外線腦功能儀主要使用近紅外光偵測腦部表層皮質之血紅素濃度變化來評估腦部功能，透過圖像比過去單純只是醫師主觀諮商評估，對患者病情進展，更具說服力。

(中時 )