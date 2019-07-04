全教總4日在立法院召開「大量私校老師飯碗不保，教育部應嚴肅面對」記者會，全教總理事長張旭政（中）表示近期接到許多私校會員投訴，共有五校33位教師，被通知下學期不續聘，大多是以招生不佳為由，要求老師自行離職，經全教總了解，會員投訴僅是冰山一角，私校老師面臨飯碗不保的情形已是普遍化，呼籲教育部應嚴肅面對。（劉宗龍攝）

全教總4日在立法院召開「大量私校老師飯碗不保，教育部應嚴肅面對」記者會，全教總理事長張旭政表示，近期接到許多私校會員投訴，共有五校33位教師，被通知下學期不續聘，大多是以招生不佳為由，要求老師自行離職，經全教總了解，會員投訴僅是冰山一角，私校老師面臨飯碗不保的情形已是普遍化，呼籲教育部應嚴肅面對。

(中時 )