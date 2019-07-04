私校老師飯碗不保 全教總呼籲教育部嚴肅面對 12:202019/07/04 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 全教總4日在立法院召開「大量私校老師飯碗不保，教育部應嚴肅面對」記者會，全教總理事長張旭政（見圖）表示近期接到許多私校會員投訴，共有五校33位教師，被通知下學期不續聘，大多是以招生不佳為由，要求老師自行離職，經全教總了解，會員投訴僅是冰山一角，私校老師面臨飯碗不保的情形已是普遍化，呼籲教育部應嚴肅面對。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 全教總4日在立法院召開「大量私校老師飯碗不保，教育部應嚴肅面對」記者會，全教總理事長張旭政（中）表示近期接到許多私校會員投訴，共有五校33位教師，被通知下學期不續聘，大多是以招生不佳為由，要求老師自行離職，經全教總了解，會員投訴僅是冰山一角，私校老師面臨飯碗不保的情形已是普遍化，呼籲教育部應嚴肅面對。（劉宗龍攝） 全教總4日在立法院召開「大量私校老師飯碗不保，教育部應嚴肅面對」記者會，全教總理事長張旭政表示，近期接到許多私校會員投訴，共有五校33位教師，被通知下學期不續聘，大多是以招生不佳為由，要求老師自行離職，經全教總了解，會員投訴僅是冰山一角，私校老師面臨飯碗不保的情形已是普遍化，呼籲教育部應嚴肅面對。 (中時 ) #私校 #老師 #飯碗 #教育部 #私校老師 也許您會感興趣 推薦閱讀 空服繼續罷工 他：做丟飯碗準備才有機會成功 09:102019/06/30 生活 「705為私校點燈」私校教師爭取合理權益 09:452019/06/30 生活 防止登山意外 教育部對大專生進行山訓 11:312019/07/01 生活 我見我思－中研院廖俊智院長應該有嚴正說明 04:102019/07/02 財經要聞 5所海事學校獲國際認可 畢業生可考一等證照 11:182019/07/02 生活 學霸少女太優秀 老師、堂哥們聯手下藥性侵拍片 00:192019/07/03 社會 國際認證5海事學校 04:102019/07/03 藝文副刊 私校退撫投顧群益投信 推目標風險組合基金 12:542019/07/03 財經 朝陽科大攜手Lovinflame 創新火焰 國際肯定 04:102019/07/04 投資理財 無故不續聘 私校教師：痛苦到極點 11:252019/07/04 生活 生活熱門新聞 林佳龍臉書變黑白 悼警文引眾怒 - 生活 罷工撐不住了！逾600名長榮空服要歸隊 運能恢復7成 - 生活 慶600人歸隊！長榮員工餐今吃「三寶飯」 - 生活 獨家＞ 說到做到！長榮航首批空少 8月下旬報到 - 生活 罷工三寶在哪？空服工會回應了 - 生活 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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