嘉義鐵路殺警案事件的鄭姓嫌犯，家住台南市安南區一處老舊大樓內，鄭妻一見媒體上門，激動的跪在門口痛哭，直呼「對不起警察與其家人」，台南市社會局表示鄭家為列冊的中低收入戶，受殺警案事件影響，心情不穩，已派社工連結社會資源前往安撫。

鄭嫌是配電工，與妻子育有兩女，女兒已念大學，一家四口租在安南區一棟老舊大樓內已10年，因經濟狀況不好，兩夫妻長期情緒低落不穩，都有服藥控制。

鄭妻表示，最近丈夫有筆工程款拿不到錢，生活負擔相形更重，她擔心刺激對方情緒，一直不敢多問，也不敢要生活費。見丈夫3日出門一整天沒回來，擔心會出事，晚上正要到附近派出所報警協尋，不料就在電視內看見老公出事。

鄭家鄰居表示，鄭姓夫妻平常不常與鄰居互動交流，3日晚間鄭家屋內一直傳出鄭妻的哭聲。

得知丈夫闖禍的鄭妻幾乎精神崩潰，4日上午一見到媒體就激動下跪，哭著稱對不起警察與其家人。

台南市社會局表示，鄭家為列冊中低收入戶，但非高風險家庭列管案、過去也無通報紀錄。鄭家的家屬受到砍警事件影響，心情不穩，已派社工連結社會資源前往安撫、關懷家屬情緒。

(中時 )