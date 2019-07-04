家樂福新品，美國Ben＆Jerry’s冰淇淋系列，每桶473ml、188元。（家樂福提供）

家樂福美國LaCroix氣泡水系列，每罐29元。（家樂福提供）

家樂福新品，美國Zollipops棒棒糖，每包169元。（家樂福提供）

家樂福趁7月4日是美國國慶和7月14日是法國國慶，昨（3日）起至16日合辦美法周，吃的、用的、擦的一應具全，指定商品享買1送1，隨著暑假開跑、年度大檔期中元節將至，檔期間可望增加2成業績。

因應女性夏日愛美需求，首推網路聲量高的法國Bioderma高效潔膚液，可卸防水化妝品；針對兒童喜好，推薦美國13歲兒童CEO開發的Zollipops水果風味無糖棒棒糖，用木糖醇、甜金菊和其他天然成分取代糖份製成，標榜吃多不蛀牙。

受歡迎的冰、飲品有口味多元的美國Ben＆Jerry’s冰淇淋系列，和號稱打敗可樂的LaCroix的零卡無糖氣泡水、選用西西里島檸檬的法國Lemonade檸檬水，與被譽為法國國寶級飲料、12％果汁含量的Orangina柳橙氣泡果汁等。

此外，家樂福自有品牌禾法頌系列與法國各產區專業的生產者合作，每周三家樂福自有品牌日，刷家樂福玉山聯名卡購買，單筆滿399元享8折。

(中時 )