桃園市空服員召開記者會說明苦行到總統府的情況。（甘嘉雯攝）

桃園市空服員職業工會預計5日出發的「長榮航橫行，空服員苦行」，目前預計號召30人參加，對於先前所宣布的120人報名人數縮水，工會表示，因為會員連日罷工疲累，並不會開放太多會員參與這個活動，預計當天15點30分抵達凱道。

工會副祕書長周聖凱表示，為了勞權為了平等，要把決心與毅力，從南崁走到總統府，希望經由此次苦行活動，再次向長榮航空公司、社會大眾及政府單位展現空服員堅定的意志，期望能夠喚醒社會大眾的勞工意識，也呼籲長榮航空顧及社會責任儘速完成協商。

目前工會規畫從5日清晨5點在南崁罷工棚集合，召開記者會後，於5點40分出發，抵達時間預計在15點30分， 沿途會有警察及醫護人員隨行，全程約27公里。

至於路線規畫，會走春日路經萬壽路，然後繞進板橋新北市，然後再進到台北市，再到總統府，詳細的路線還再規畫，這是跨縣市的路線，由與桃園市、新北市跟台北市的警察單位做路線確認與申請。

罷工續僵持！長榮勞資搶人大戰 未來2天恐無協商

(中時 )