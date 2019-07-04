時代力量立委洪慈庸（左四）、台中市副市長楊瓊瓔（右三）合照時，中間巧妙隔著市府官員，避免尷尬。（王文吉攝）

台中市大雅體育園區第二期工程4日上午舉行動土儀式，由副市長楊瓊瓔主持，確定尋求連任的時代力量立委洪慈庸也同台。地方盛傳楊將再披立委戰袍，楊、洪兩人整場完全零互動，楊對於是否投入立委選戰不願回應，只強調「會做好副市長分內的工作。」

時代力量昨提名洪慈庸參選2020台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）區域立委，今日上午隨即與昔日對手楊瓊瓔同台，兩人一前一後到場，但整場零互動，也沒有交談，合照、動土時都巧妙隔著市府官員，避免尷尬。

大雅體育園區原為公墓用地，公墓遷葬後闢建為體育園區，楊瓊瓔致詞時，特別感謝市議員吳顯森在鄉長任內完成遷葬，也說市長也很重視地方的需求。針對是否再戰立委，楊瓊瓔強調「會做好副市長分內的工作。」

洪慈庸則說，台中被國際棒總譽為「世界棒球之都」，但大雅鄉親要運動或從事球類活動，都需屈就在附近公園或是跨區到后里、神岡的壘球場，經過她的努力，爭取中央支持大雅體育園區二期工程建設經費50％，希望讓居民擁有更安全、更完善的運動休閒場所。

大雅體育園區面積約2.5公頃，第一期棒壘球場已完工，二期工程包括籃球場、網球場、槌球場、射箭場、廣場步道及周邊綠美化等，工程期程約210日，預計明年3月竣工。

(中時 )