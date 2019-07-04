高雄市輔育人員職業工會承辦教保研習，本來7月6日的講題為「認識同志家庭、用繪本解讀性別」等兩題，但5月底配合高巿府教育局要求改題後，2個星期前又被整個撤銷，讓已報名的學員向議員投訴，認為遭惡搞、刁難。

時代力量議員林于凱接獲陳情，指教育局接受教育部國教署補助辦理教保研習，由高雄市輔育人員工會承辦，時間訂於7月6日，年初核准上線開放受理，已有近80人報名，結果在5月28日，高市府教育局卻突然發函要求改講題。

原本的講題為「認識同志家庭、用繪本解讀性別」等2題，在教育局要求下，改為「認識性平教育、認識性騷擾防治法、學習保護自己的身體、認識性霸凌」等4題，6月5日回函給教育局後，教育局竟在6月24日發函直接撤銷承辦。

林于凱認為，臨時被要求改題已造成承辦單位困擾，對已報名的學員也不公平，尤其這場性平研習，因配合教育局聲稱的「需求」更改了講題，研習時段還從周末改去上班日，最後還「因故取消」，過程根本荒腔走板。

高市教育局副局長黃盟惠表示，當初委託高雄市輔育人員職業工會承辦「教保專業知能研習」，選取其中的「性別平等」議題，該議題包含很廣，但工會執意設定在同志家庭上，後因監察院來函要求、市府家庭暴力及性侵害事件檢討會議決議，高雄市今年度將「性侵害及性騷擾防治」列為幼兒園第一優先宣導議題，才會請工會更改題目。

「教育局有最後審核權、補助權！」黃盟惠強調，因為中央要求加強幼兒園性侵害、性騷擾防治教育，教育局衡量後，才要求工會改題目，但經過幾次協調，對方還是堅持要以同志家庭為主題，教育局認為不符優先需求，決定收回來自己辦，時間需要另外挑選，「沒想到工會竟然訴諸議員、媒體，我們也很傻眼！」

(中時 )