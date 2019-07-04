西門町獅子林大樓火警後警方實施清樓專案，訪視受災住戶。〔謝明俊翻攝〕

北市西門町獅子林大樓日前發生火警，消防人員一度疏散百餘名住戶，事後轄區萬華分局針對大樓內擁有數百間小套房，容易形成治安死角，特別安排在７月２日晚間，動員多名警力對大樓進行清樓專案，並慰問訪視受災戶，對有治安疑慮的日租套房及出入複雜的樓層加強清查管控。

北市萬華區西門町知名地標獅子林新光商業大樓，於７月１日凌晨２時許傳出火警，火勢在１小時後就被撲滅，超過百名住戶被疏散，所幸並未有任何人傷亡，對此，萬華分局武昌所於７月２日１８時對全棟大樓執行「清樓專案」，除對受災戶進行慰問及訪視外，也針對有治安疑慮的日出租套房及出入較為複雜之樓層加強清查。

據武昌所表示，這一次目標是要清查獅子林新光商業大樓5樓至9樓，並對住戶進行關懷慰問，家中狀況是否一切良好？有無因火災而遭受損失？並藉由清查過程中，清查大樓出租小套房有無藏汙納垢、出入複雜人士等，員警也透過這樣的機會，對訪查住戶進行各項包括防詐、防竊等犯罪預防宣導。

(中時 )