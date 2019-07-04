夏天又濕又熱，是黴菌好發的季節。日本醫師表示，夏日出現久咳不癒狀況，很有可能黴菌引發肺炎導致，定期做好環境清潔是避免黴菌生長的不二法門，尤其夏天一定會吹的冷氣，若機器內部長黴菌更會經吹送直接被吸入，醫師建議，在關冷氣前可多做一個步驟，切換成送風模式，讓機器內部保持乾燥，可減少黴菌滋生機率。

據《早安健康》報導，日本呼吸道學會專科醫師大谷義夫表示，夏季溫度濕度提高，是黴菌好發的季節，而黴菌最可怕的是會引發肺炎，若抵抗力較低的人受感染，嚴重可能致命，然而，因黴菌肉眼看不到，一般人常將咳黴菌感染引發的咳嗽視為「夏季感冒」而輕忽。

大谷義夫表示，夏季常見容易滋生黴菌的地方，像是每天躺的寢具、冷氣空調、洗衣機還有一些常碰到水的踏墊、地毯等都是，應常做好清潔，尤其冷氣裡若孳生黴菌，更會直接被民眾吸入肺中；他提醒，在開啟久未使用的空冷氣之前，一定要先做好清潔的工作，且必須先開窗讓空氣流通十分鐘，讓黴菌以及灰塵飄到室外。

冷氣關機前，可先切換成送風模式，保持機體內乾燥，減少黴菌孳生機率。(圖/達志影像)

大谷義夫提到，夏天使用冷氣的頻率提高，濾網灰塵中一定帶有黃麴黴菌，他提醒，每隔一～兩週就要定期清潔濾網一次，另外，冷氣內部會因內外溫度差而結露，成為黴菌的溫床，他建議，在關閉冷氣之前，可多做一個步驟，先切換成送風或除溼模式，讓機器內部保持乾燥，避免黴菌滋生。

(中時電子報)