深耕科學教育，啟發學生對於生物醫學領域的認識和好奇心，國家衛生研究院首次與苗栗縣立大同高級中學攜手辦理生物科學合作計畫，4日起連續兩天舉辦暑期夏令科學營，同時進行計畫簽約儀式，讓科普知識不僅是書本內容，還能讓學生踏進實驗領域親身體驗。
國衛院暑期夏令科學營結合科普講座與實驗室實作課程，包含時下最夯的3D列印、誘導多能性幹細胞（iPS細胞）、細胞烘焙坊剖析細胞構造與達文西密碼─解碼核甘酸等，亦邀請國立自然科學博物館講授「從化石看生命演化的奧秘」，增添營隊活動的多樣性，課程採小班制設計，共20名學員參與。
課程延伸癌症醫療新趨勢「細胞免疫療法」，看似深奧難懂的細菌與病毒知識，化為輕鬆有趣的遊戲，學員能在闖關的過程中自然學習，國衛院學務辦公室主任劉俊揚表示，營隊以再生醫學為主軸，啟發學員對於科學觀察、思考與操作的興趣，藉以培養生醫研究的種子。
國衛院院長梁賡義表示，生物醫學研究單位應善盡社會責任，與大同高中的合作案籌備約半年多，在雙方充分討論下，先舉辦2天營隊引發學生對生命科學的興趣，今日簽屬合作計畫，使科普知識推廣不僅短短2天，經由研究院同仁與學子密切互動交流，期盼未來吸引更多優秀人才加入國衛院。
大同高中校長何高志表示，素養是知識、技能與態度的整合，加上實作正是呼應108課綱的精神，除了科學營，小論文、科展、科普教室講座也正在籌備中，感謝國衛院大手牽小手，提供專業設備與專家學者協助，帶領學生開啟知識櫥窗，拓展眼界。
(中時 )
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