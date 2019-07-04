一名8歲的黃姓男童4日一早準備前往幼兒園參加夏令營活動，開心的黃童雀躍的想快快出門，但母親仍在準備男童的物品，黃童不耐等候竟自己跑出門想徒步到幼兒園，最後邊走邊哭的迷失在龍岡圓環附近，女警陳碧娟、陳美萱及警專實習生韓麗蓉恰好巡經該地，立即上前關懷，並將男童安全送至幼兒園參加活動。

平鎮警分局龍岡派出所所長鄭榮捷表示，家住中壢區游泳路上的8歲黃姓男童，4日上午8時許，準備要前往就讀的幼兒園參加夏令營活動，雀躍的黃童興奮的前一晚都沒睡，一早就起床催促母親快快出門，但黃童母親還在收拾黃童參加活動所需的衣服及物品時，黃童竟不耐等候，自己就跑出門想要徒步前往。

黃童最後因為迷路加上緊張，自己一個人在龍岡圓環旁邊走邊哭，恰好龍岡派出所女警陳碧娟、陳美萱及警專實習生韓麗蓉正執行完交整勤務，返回派出所途中發現大哭的黃童，3女警立即上前關心、安撫男童情緒，並將黃童載回派出所安置。

3名女警除了購買早餐給男童食用外，並透過多方查證找到了焦急萬分的男童母親，男童母親早已在幼兒園內外、街道到處尋人，淚水與汗水已無法分辨，3名女警確認母親位置後，隨即將男童載到幼兒園現場，直到見到淚流滿面的男童母親，3女警才放下心中大石，也讓男童順利趕上夏令營活動。

(中時 )