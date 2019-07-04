為了減重不吃早餐，可能越減肥！許多人為了減肥省略早餐，結果午、晚餐反而吃得更多，不但把早上沒吃的量補回來，也非常容易復胖。專家表示，只要吃對早餐，不必挨餓也可以有效燃燒脂肪。

《早安健康》報導，日本知名美體網站美RANGER專欄作家木土沙耶提出下列4項最強燃燒熱量的早餐，其中最大關鍵就是「熱」，因為溫度上升不但可以保護腸胃，還可以加強吸收和代謝，甚至有人連吃一周後就瘦了3公斤！

1. 熱優格

將優格放進微波爐加熱，由於優格含鈣量豐富，可讓腸胃更健康，並有改善便秘的效果。此外，熱優格也可以抑制食慾，有效幫助減重。

2. 熱香蕉

只要將香蕉皮剝掉，放進微波加熱1~2分鐘即可。香蕉中的寡糖會隨著溫度上升而增加，由於寡糖能改變腸道生態、提升益生菌數量，還可以抑制膽固醇上升，有助於減重。加熱的香蕉不僅甜味倍增，抗氧化作用也大大提升。

3. 熱番茄

將番茄蒂去除，在蕃茄上用刀劃十字，放進微波爐用熱1分40秒即可。番茄中的茄紅素可以排除體內老廢物質、讓血液流動更順暢。將番茄加熱不但可提高茄紅素的吸收，並且提高代謝、促進脂肪燃燒。

4. 日式飯糰

由於米中富含的膳食纖維，可以促進腸胃蠕動，有效消解便秘。此外，嚼碎米飯時口腔會分泌一種可以分解澱粉的酵素，讓澱粉變為易於吸收的糊精與麥芽糖，可促進腸胃道消化。而且日式飯糰中的梅子可刺激口腔分泌更多唾液，讓食物更好消化。

(中時電子報)