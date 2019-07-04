美國《華盛頓郵報》3日刊登一封致美國總統川普和美國國會的公開信，此信由100名美國亞洲問題專家聯合署名，表達對美陸關係惡化的擔憂，指出這種狀況不符合美國或全球利益。並稱，美國的許多行動導致雙方關係「螺旋式下降」。內容表示，遏制大陸是「適得其反」的做法。並強調，此信獲得的大量簽名也說明，華盛頓並沒有要與大陸全面對抗的共識。

這封公開信由美國麻省理工學院教授傅泰林、美國前駐華大使芮效儉、卡內基國際和平研究院研究員史文、前美國務院代理助卿董雲裳、哈佛大學榮休教授傅高義共同執筆，另有95位美國學術界、外交界、軍界及商界專家聯合署名。

公開信指出，美國的許多行動導致了美陸關係的「螺旋式下降」。公開信認為，大陸不是美國經濟上的敵人，也不相信大陸在每個領域都對美國的國家安全構成威脅，大陸很清楚與西方開展溫和、務實的合作符合大陸利益。

內容指出，美國敵視大陸並試圖將大陸與全球經濟脫鉤，這種做法將損害美國的國際角色和地位，傷害所有國家的經濟利益。如果美國強迫其他盟國在經濟和政治上敵視大陸，只會傷害美國和盟國的關係，最終可能導致美國自身的孤立。

內容提及，大陸的參與對當今國際體係以及氣候變化等全球性議題非常重要。並指出，站在維護美國國家利益的角度看，最有利的方法是恢復美國在一個發展變化的世界中「有效競爭」的能力，並同其他國家和國際組織開展合作，而不是採取破壞、遏制大陸這種「適得其反」的做法。

最後強調，美國對大陸在政治、軍事、外交等領域的擔憂確實存在，但對大陸取代美國成為全球領導者的擔憂被誇大了。並強調此信獲得的大量簽名也說明，華盛頓並不存在一個「某些人所相信的，與中國全面對抗的共識」。

(中時 )