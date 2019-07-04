針對網路謠傳台中市長盧秀燕選前提出雙10公車吃到飽政策，如有不足預算將向中央爭取，並誤指政策跳票一事。市府交通局長葉昭甫4日駁斥說，公車雙10政策預計明年經費到位及軟硬體設施就緒後實施，並沒有跳票；預算部份將積極爭取市議會支持，並沒有所謂若預算不足，則改向中央爭取一事，籲勿以訛傳訛。

葉昭甫指出，公車雙十政策預計明年經費到位及軟硬體設施就緒後實施，在此之前，今年先從補貼制度調整著手，過去的「里程為主、人次為輔」補貼制度，逐漸調整為「人次為主」的補貼制度，讓台中市公車基礎環境有具體的改善，並為後續實施公車雙10政策先行準備。

葉昭甫說，市府透過7月1日起與各客運業者簽訂的新約，改善過去運量成長停滯問題，促進市區公車運量再提升，同時藉由機制調整，新合約對於公車脫漏班有更嚴格的規範，再搭配動態系統自動稽核方式，加強查核公車發車異常情形。

葉昭甫強調，市府積極爭取公車雙10相關經費，並編列於109年預算，未來將爭取議會支持通過預算並沒有所謂預算不足，將改向中央爭取預算的情形；市府將公車補貼制度逐漸恢復為人次補助，客運業者更能依據市場機制的需求狀況營運，徹底改善過去屢被詬病的公車脫漏班等問題。

(中時 )