由反對修訂《逃犯條例》掀起的六月浪潮席捲全港，示威者1日更衝擊立法會抗議、破壞。北京官媒雖然狠批衝擊屬「極端激進分子利用相關事件進行暴力對抗」，但文章中卻罕有地提及香港遊行屬和平及理性表達訴求。港媒分析，此次港府處理七一衝擊事件的方式，可見到北京對港是「口硬心軟」，突顯未來在處理香港困局仍以鴿派路線為主調。

港媒《香港01》指出，中共黨媒《人民日報》3日發表文章，直斥衝擊者是「禍港」，並指「極端激進分子利用相關事件進行暴力對抗，想通過把香港搞亂火中取栗，實現一小撮人的政治野心」、「社會各界均對暴徒的暴力行為予以最嚴厲的譴責」。

文章火力不弱，但有資深政界人士提醒，文章中提及「香港一年舉行的多場遊行活動均秉持和平、理性、非暴力的原則」，是官媒文章中罕見觸及港人上街遊行，更定調多為理性及和平，這才是整篇文章的點睛之句。

回顧616大遊行後，《人民日報》海外版發表題為《凝心聚力共促香港繁榮發展》的評論文章，但文中隻字不提遊行，只提及林鄭6月15日宣佈暫緩《逃犯條例》修訂工作。僅相隔半個月，陸媒對港人遊行態度已轉變。

當香港社會出現重大嚴重暴力事件，陸媒機器開火譴責是「基本動作」，但從對七一遊行的定調可見，北京處理香港當前亂局，料仍是以溫和、冷靜為主調。

從另一件事亦可看到北京的態度。當日「612」反修例示威演變成嚴重警民衝突，警方施放超過150枚催淚彈、約20發布袋彈等。但示威者1日衝擊立法會，警方的策略明顯不同，盡量避免與示威者正面接觸，最後更「棄守」讓示威者闖入。有消息表示，北京高層不欲警民對峙釀成流血衝突，這正好和北京的溫和主調不謀而合。

(中時 )