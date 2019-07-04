昨日國民黨總統初選國政願景發表會上，高雄市長韓國瑜直批蔡政府的「非核家園」是個「花大錢的騙局」、「缺德比缺電更嚴重」，同時喊出人民同意的前提下，要繼續使用核能，包括「重新啟動核四」，對此蔡英文今日受訪時回擊，「國民黨的政治人物跟候選人，對綠電跟核電的本質都缺乏完整的理解」，並強調綠能產業才是穩定的發電來源，若發展成功，「將是亞洲的綠能產業的領頭羊」。

韓國瑜昨日在發表會上批評「缺德比缺電更嚴重」，蔡英文回應，「我覺得這比喻非常不當」，對於國民黨候選人拋出的能源政策，蔡認為「可以看得出來國民黨的政治人物跟候選人，對綠電跟核電的本質都缺乏完整的理解，而且對於很多的資訊跟資料的掌握都不足，如果不是他們不用功，就是他們要刻意隱瞞。」

蔡英文強調，綠能開始擔負起發電很大的責任，未來會挑起更大的責任，綠能可以帶來產業的革新，如果發展成功，將是亞洲綠能產業的領頭羊，可帶來產業的利益，跟我們發電穩定的來源。

蔡英文說，「在這裡要很清楚的講，台灣不缺電，即便是在今天這麼熱的情況下，我們的備轉容量還是高達10％，那這是一個滿寬裕的一個備轉容量，所以我覺得國民黨候選人，在進行辯論或者是在批判執政黨的時候，應該要訪問相關的資訊。」

蔡英文表示，很多的核電廠是在地震帶上，一旦發生天災的話非常危險，蔡也質疑，「國民黨的政治人物都避而不談，就是核廢料的處理所帶來的成本，這一點，我相信是很多國民黨的這些政治人物都想逃避的問題。」

(中時 )