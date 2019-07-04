日前曾公開喊話非常期待能受邀參加全壘打大賽的大谷翔平，本屆參賽8人名單出爐後，最終還是未能如願，下週將看其它好手一較高下。

今年的全壘打大賽將於台灣時間9日早上登場，獎金高達100萬美元，總共會有8名重炮手進行3輪比賽，最終才能帶走冠軍頭銜及高額獎金，今年衝著獎金有不少球員希望能參賽。大谷翔平曾公開喊話，表示對全壘打大賽非常有興趣，連隊友「神鱒」卓奧特(Mike Trout)都力挺，還大膽預測「大谷應該會贏」。

有美媒猜測，因顧慮到大谷去年曾動過手術，雖然他已能正常比賽、打擊，不過全壘打大賽比正常練習激烈許多，因此大谷才不在受邀名單上，但此說法並未被證實。

今日大聯盟官網公布最終參賽8人名單，本季31轟領先群雄的釀酒人重炮葉利奇(Christian Yelich)對上最強新秀小熊隊小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)；大都會的超狂新人阿隆索(Pete Alonso)對上地主代表印地安人桑塔納（Carlos Santana）；海盜當家四棒貝爾(Josh Bell)對上勇士新星小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)；太空人隊球星布瑞格曼（Alex Bregman）對上重返全壘打大賽的道奇強打派德生(Joc Pederson)。

2019年全壘打大賽參加名單。（截自大聯盟官網）

(中時電子報)