最高行政法院大法庭，今(4)日上午11時，由司法院長許宗力與最高行政法院院長藍獻林一同揭牌，象徵展開統一法律見解新紀元，最高行政法院並召開法官會議，選出吳明鴻庭長等7位票選大法庭成員。

最高行政法院大法庭共有9位成員，也括審判長由院長藍獻林擔任，加上提案庭指定庭員1人為必然成員，另7位由法官會議票選產生的成員，包括庭長吳東都、侯東昇、吳明鴻，及法官帥嘉寶、沈應南、胡方新、劉介中，任期兩年，至110年7月3日。

藍獻林表示，大法庭統一法律見解功能的發揮，並非只靠9位大法庭成員，更是繫諸每位法官從個案中仔細思量，各庭審慎評議，再經由嚴謹的提案程序，裁定將法律爭議提案給大法庭，由大法庭透過公開透明的言詞辯論方式，以裁定妥適說理，真正發揮最高行政法院一錘定音之功能，賡續為金字塔型行政訴訟打造堅實之基礎。

最高行政法院大法庭裁判法律爭議，要行言詞辯論，由當事人委任訴訟代理人進行，並得選任專家學者到場陳述意見，大法庭對各庭提案的法律爭議，將以裁定方式為之，且得一併公布不同意見書。

為配合大法庭新制施行，最高行政法院也修正「最高行政法院訴訟事件編號計數分案報結要點」、「最高行政法院裁判選刊公報實施要點」、「最高行政法院卷宗歸檔及保存期限實施要點」等3則行政規則、廢止「最高行政法院庭長法官聯席會議議事要點」、「最高行政法院判例選編及變更實施要點」等2則行政規則。

(中時 )