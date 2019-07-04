台南市永康區5月16日發生的女兒縱火燒死父親案，台南地檢署偵查終結後，將涉案的27歲劉姓女子依殺害直系血親尊親屬罪提起公訴，建請法官從重量刑，並於4日移交台南地方法院審理。

承辦此案的檢察官莊立鈞認為，劉女雖與生母因細故發生爭執，竟僅憑怒氣任意以縱火的方式紓解怨恨，導致同住的生父、生母、胞弟突遇暗夜惡火倉皇逃生，生父更因逃生不及命喪火窟，家庭也因此破碎難圓，對母及案發當時在場的家屬造成不可抹滅之生理、心理創傷，還明知住處人口稠密，仍無視縱火將引發大火，釀成巨大傷亡，請求從重量刑，以儆效尤。

檢方還指出，5月15日深夜11點左右，劉女在永康區復華八街的住家與母親發生口角後，於隔天凌晨3點多，持自備的塑膠桶開車前往加油站購買500元的汽油，再返家潑灑在一樓客廳縱火，隨即駕車逃逸。

消防人員據報抵達現場後，17分鐘後即撲滅火警，並在2樓客廳救出54歲的被告父親、母親及弟弟，但劉父仍因吸入過多濃煙導致一氧化碳中毒窒息併高溫灼傷，引發燒燙傷併吸入性嗆傷而死亡。

事後，警方與火場鑑識員在一樓客廳發現可疑的易燃塗料，研判是人為縱火，經追查發現劉女案發前曾開車外出購買汽油，返家不久即離開，沒多久就發生火警，研判她涉嫌重大，將她拘提到案，儘管她否認涉案，但檢方仍向法官聲請羈押禁見獲准。

最令人驚訝的是，涉嫌縱火弒親的劉女還是某大學醫學系畢業高材生，但一連考上3、4年醫師執照都落榜，目前仍待業中。

(中時 )