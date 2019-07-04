一對居住在中壢地區66歲的蔡姓夫婦，在3日下午相約前往位在龍潭區石門山的登山健行步道休憩運動，未料遇上突來的傾盆大雨，夫妻倆為了躲雨就往山下登山口處狂奔，而輕微失智的蔡男因此而走失，家屬在遍尋不著又不知所措的情形下，於傍晚時分才至附近求助龍潭警方協尋。

龍潭警方接獲報案後，隨即通報線上巡邏警網及所有警力、協勤民力加強協尋，經員警積極調閱過濾住家及附近路口監視器，沿路在龍潭區石門山周邊道路搜尋，發現在龍源路旁即失去蹤跡，行經路線範圍縮小後，集中警力地毯式的在附近搜尋。

最後於晚間10時許，在龍源路往新竹縣關西方向的道路旁找到了該名老翁，因當下深夜四處無人，隨即將其載返派出所並自掏腰包購買食物給予果腹，事後查證確認身分後通知家屬到場將老翁平安帶返家。

龍潭分局石門派出所副所長薛德祥、警員王耀民及廖佩祺接獲協尋通報後，擔心年邁老翁豪雨後的夜間失蹤，如不趕緊找尋到，恐易生其他危險，當在搜尋過程中，行經龍潭區龍源路段時，突然發現老翁驚慌的蹲坐在旁邊的草地上，可能是因為體力耗盡，雨水沾濕了衣褲，身體不停地顫抖，員警隨即脫下風雨衣外套給予保暖，再攙扶老翁到附近的住家前休息。

經使用警用電腦人臉辨識系統查詢比對後，才確認該名失蹤老翁身分，且順利的協助家屬找到老翁。事後蔡姓老翁表示，自己年紀大了，加上行動不便，實在沒有力氣站起來，在不知所措的只能在等待有無路過民眾援助。

家屬表示，老翁在下午到晚間失聯了近8小時，警方除了秉持著同理心積極受理案件，在搜尋過程中不放棄任何機會，積極調閱沿路監視器，最後竟在離石門山登山口處這麼遠的地點尋獲老翁，家屬非常感謝警方積極熱心協助，不斷地鞠躬道謝。

(中時 )