中華民國兒童慈善協會邀請74位中重度聽損兒童舉辦音樂會，他們以太鼓、木琴、烏克麗麗、爵士鼓等樂器演奏14首曲目，吸引全場爆滿的聽眾到場欣賞。（兒慈提供）

中華民國兒童慈善協會邀請74位中重度聽損兒童舉辦音樂會，他們以太鼓、木琴、烏克麗麗、爵士鼓等樂器演奏14首曲目，吸引全場爆滿的聽眾到場欣賞。（兒慈提供）

中華民國兒童慈善協會（兒慈）邀請來自台北、花蓮、台東共74位中重度聽損兒童舉辦音樂會，他們以太鼓、木琴、烏克麗麗、爵士鼓等樂器演奏14首曲目，吸引全場爆滿的聽眾到場欣賞。

兒慈自1997年就開始提供聽損兒童免費的音樂律動課程，這次邀請來自各縣市的聽損兒同舉辦音樂會，理事長洪珮珮笑說，因為「學音樂的孩子不會變壞」，尤其對聽損孩子而言，音樂學習有益情緒穩定、增進人際關係，對學習專注力、語言表達力及聽語理解力均有幫助。

音樂會上包括許多聽損領域的民間團體、各大醫院醫師，甚至有藝人與音樂人現身替孩子加油打氣。台大兒童醫院吳美環院長表示，聽損的孩子就像在參加接力賽，從小時候接受醫療診斷、配戴輔具做語言復健，進而透過類似兒慈這樣的社福機構，接受音樂訓練，對於聲音能有更廣的刺激。

而當天音樂會上，太鼓、木琴、烏克麗麗、爵士鼓、直笛、木箱鼓等樂器紛紛出籠，許多觀眾看著孩子從聽不到，但透過輔具學習語言，接著學會音階、勇敢上台演出，都深受感動甚至偷偷拭淚。

同時，今年有5位聽損兒童自音樂班畢業，現場也播放他們的學習成長回顧、老師對他們的期許；另外也播放兒慈去年拍攝的《聽見》紀錄片，片中主角林諦也親自現身擔任音樂會志工。

(中時 )