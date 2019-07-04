男神言承旭上週罕見以蓄鬍造型亮相金曲獎，不過他卻被指說話有氣無力、眼神有些空洞，而遭形容憔悴，不過言承旭昨（3日）則露燦笑、開心比耶現身四川成都某菜市場，大明星一現身立刻引發騷動，不過場邊工作人員卻是驅趕民眾喊「滾！滾開」，引發部分爭議。
言承旭昨被直擊現身四川成都某菜市場拍戲，男神依舊頂著鬍渣，露出久違的燦笑、開心比耶，心情看起來很不錯，言承旭所到之處都引發騷動，但也因為現場混亂，幫忙撐傘的工作人員還因此驅趕圍觀民眾，並怒吼「滾！讓開」。
在現場的民眾則在微博發文還原現場，表示言承旭一現身就場面失控，民眾瘋狂推往前擠，劇組人員好口氣提醒，但秩序依舊混亂「就連他（言承旭）上廁所也被圍堵，所有人拿著手機在廁所外面舉著」，最後言承旭是由工作人員在人堆裡把他拽（拉、牽引）出來。
雖然現場一片混亂，不過該網友仍讚言承旭「一直保持微笑，跟大家打招呼，很親切」，呼籲外界不要因為工作人員的行為，影響到演員和整個劇組。
(中時電子報)
#言承旭
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