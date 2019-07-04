香港民眾不滿政府推動修訂逃犯條例，近幾周來大規模抗議不斷，1日示威群眾選在香港主權移交22周年強闖立法會，但占領僅3小時即遭警方驅離，而警方3日展開逮捕行動，至今拘捕了13人，其中年紀最小的僅14歲，而外界也預期警方還會有新一波逮捕行動。

綜合港媒報導，警方經調查後，公布就1日上午立法會一帶發生的暴力事件拘捕了13人，年齡在14至36歲，指控他們涉嫌藏有攻擊性武器、非法集會、襲警、妨礙警務人員執行職務、違反飛航（無人機）令及未能出示身分證明文件等罪行。

港警3日起對1日占領立法會的示威群眾展開逮捕行動，至今拘捕了13人，其中年紀最小的僅14歲，外界也預期警方還會有新一波逮捕行動。圖為港警在立法會蒐證。（美聯社）

1日是香港主權轉移22週年，大批年輕示威人士當天響應網民號召，前往金鐘及灣仔一帶堵塞交通，試圖阻止官員及嘉賓參加在灣仔舉行的升旗禮。當天下午起，示威者改為衝擊立法會，晚上9時左右打破議會多道玻璃幕而進入議會，並大肆破壞，許多抗議群眾在示威時設法掩蓋他們的身分，例如戴口罩和頭盔，有時則是撐傘，並且盡量避開攝影機，但各界廣泛預期警方會有更多逮捕行動。

此外，香港抗爭事件再次引起中英關係生變。競選英國保守黨領袖、有望成為下任首相的外交大臣亨特（Jeremy Hunt）2日罕見對陸強硬發言，警告中國大陸，如果不遵守《中英聯合聲明》，將會有嚴重後果。而中國大陸駐英大使劉曉明則反嗆英勿干預香港事務，「某些官員或政客還保有殖民國的想法，忘記香港已經回歸祖國的懷抱」，但隨即被英國外交部召見。

(中時電子報)