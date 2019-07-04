警政署長陳家欽中午到嘉義市殯儀館慰問鐵路警察李承翰的家屬。（張亦惠攝）

26歲鐵路警察李承翰因補票糾紛遭乘客刺傷，經一晚搶救，今天上午8時27分許宣告不治，警政署長陳家欽中午到嘉義市殯儀館慰問家屬，陳家欽呼籲，司法單位對攻擊警察的行為一定要嚴懲，否則同仁在每個工作崗位上都會面臨不確定的危險。

自強號152車次昨日晚間行駛至台鐵嘉義車站，鄭姓男子與票務員發生補票糾紛，鄭男情緒激動，在車廂內持刀刺傷獲報來處理的員警李承翰，緊急送醫急救，經過1夜搶救仍不治，上午11點左右送至嘉義市立殯儀館相驗。

李承翰警專畢業後即返回嘉義市服務，家人及同事相當哀慟，中午11點10分移至嘉義市立殯儀館相驗，警政署長陳家欽11點半抵達嘉義市立殯儀館慰問家屬，據了解，蔡英文總統午後也將到場慰問。

陳家欽談話時一度哽咽，他說，大家內心很傷慟，英勇的承翰為了保護乘客安全，就算身受重傷仍奮力奪刀，非常令人敬佩，代表全台警察同仁向承翰致敬，他話鋒一轉，呼籲司法機關，對攻擊警察、一定要嚴整，否則警察同人在工作崗位上都可能面臨不確定的危險性，除了警察自己要訓練，也需要被保障，內政部長徐國勇也指示，用最高撫卹辦理，警政署也會好好表彰李承翰為社會犧牲奉獻的精神。

(中時 )