大興里環保志工清掃活動，動員志工齊心維護環境清潔。（陳世宗翻攝）

台中市政府環保局為打造台中為宜居城市，結合志工力量推動店家友善環境認養計畫、空地綠美化、優質公廁稽查認證等；日前經行政院環保署107年度「地方政府環境清潔維護績效考核」與「全面提升優質公廁精進計畫」考核成績出爐，台中市雙獲「特優」肯定。

環保局指出，市府積極推動多項措施，包括重要景點門戶計畫，擴大輔導交通場站、交流道、觀光景點(含商圈夜市)等權管單位，落實自主周邊環境清理；髒亂點則藉由裝設隱藏式攝影機，讓汙染環境行為人無所遁形。市府積極推動閒置空地綠美化，目前綠美化面積已達3.63公頃，受益人口約12餘萬人，減碳量約83公噸，並減少總懸浮微粒(TSP)約1.3公噸。

環保局表示，市府在優質公廁精進計畫方面，除訂定公廁品質提升計畫外，無論是在公廁稽查、推動公廁特優場所認證、辦理清掃學習活動及媒合企業團體認養公廁等，各項考核均有好成績，台中花博期間，也顛覆流動廁所刻板印象，結合花博意象彩貼美化公廁。

環保局為提升環境清潔效率，還結合環保志工及私人企業等民間力量，積極參與環境清潔工作，包括每月第1週的週六，加強環境清潔及清除病媒蚊孳生源，以及舉辦公廁清掃學習活動，愛護公廁環境；同時也推動店家友善環境認養計畫，目前共有1,960家店家簽訂認養同意書，共同維護周邊環境整潔。

近年來配合環保署推動公廁特優場所認證，以聯合管理及自主改善概念，賦予通過考核評鑑的公廁管理單位榮譽認證，表揚其努力成果。取得特優場所認證的公廁，可降低稽查頻率，省下的人力資源，將加強改善公廁妥善率，提升全市公廁環境品質。

(中時 )