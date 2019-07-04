最高行政法院大法庭4日成立，司法院長許宗力（左）與最高行政法院院長藍獻林（右）一同揭牌，並參觀大法庭內部設施。（黃世麒攝）

最高行政法院大法庭。（黃世麒攝）

最高行政法院大法庭4日成立，由最高行政法院院長藍獻林擔任審判長。（黃世麒攝）

最高行政法院大法庭4日成立，司法院長許宗力（中）、副院長蔡炯燉（左）、最高行政法院院長藍獻林（右）一同出席揭牌典禮。（黃世麒攝）

最高行政法院大法庭4日成立，司法院長許宗力與最高行政法院院長藍獻林一同揭牌。

大法庭由最高行政法院院長藍獻林擔任審判長，與提案庭指定庭員1人及票選庭員7人，合計9人所組成。

(中時 )