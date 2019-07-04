尼克高層眼光短視案例又添一樁！《紐約郵報》記者伯曼4日爆料，原本今年總冠軍賽MVP里歐納德打算見完湖人與快艇後，就跟尼克代表見面談判，才返回多倫多跟暴龍會面，沒想到尼克卻自行放棄，原因是他們竟然把錢都花光了。

其實尼克始終被列在里歐納德今夏見面談判球隊名單之中，卻因尼克高層評估搶到里歐納德機會不高，竟在今年自由市場開放不到20小時，幾乎就把7000萬美元薪資空間花光光，因為他們擔心繼續等待里歐納德，其他球員都被搶走。

結果尼克把錢砸在蘭道爾、波提斯、艾林頓、布洛克與培頓等二線或三線球員身上，加上今年選秀探花巴雷特，勉強打造出一支僅算戰力平平的球隊，光靠這樣的陣容想要闖進下季季後賽，幾乎是不可能的任務，尼克只會繼續爛下去。

原本尼克是今年自由市場最有機會搶到杜蘭特球隊，卻因尼克老闆多蘭擔心杜蘭特阿基里斯腱重傷沒法康復，所以放棄提供頂薪給杜蘭特，眼睜睜看著他跟厄文、狄安卓喬丹攜手加盟籃網，如此短視的尼克，近年疲軟不振並非沒道理。

(中時電子報)